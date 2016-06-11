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Дзюба: «Если выиграю «Золотую бутсу», будет великолепно»

11 июня 2016, 06:14
25

Форвард сборной России Артем Дзюба поделился ожиданиями от своего выступления на чемпионате Европы.

«В нашей группе две команды из Британии и две — из Восточной Европы. Думаю, все матчи будут напряженными в физическом плане, но в то же время футбол будет высокого уровня.

Понятно, что у Уэльса есть Гарет Бэйл, являющийся одним из лучших игроков в мире — но в их составе так же много футболистов из Премьер-лиги, так что нельзя концентрироваться только на Бэйле.

В отборочном турнире я забил много голов, и надеюсь, во Франции мне удастся продолжить так же. Но на Евро очень много великолепных нападающих — Златан, Левандовски, Мюллер, Роналду, Гризманн. Я и не думаю о том, чтобы стать обладателем «Золотой бутсы». Если такое произойдет, будет великолепно — но главное, чтобы Россия хорошо сыграла на турнире», — заявил он.

Источник: Mirror.co.uk
Чемпионат Европы Россия Дзюба Артем
Комментарии (25)
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zadira56
1465621594
Трепло
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Дагыстанец
1465621616
Хаха тут и мельдоний бессилен)))
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serhz
1465622224
Коварное солнце Франции !! и так то -никакой , а тут совсем башку вскипятило .
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zra78
1465623792
Дурак
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lekseij2007
1465624209
Я поражаюсь, как такое ему вообще в тёплую его голову могло прийти?!
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андрей андреев
1465625238
Пойди похмелись
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1465627240
Ничего нам не выиграть в футболе, пока болельщики так ненавидят своих игроков. Я по большому счету тоже Дзюбу недолюбливаю, но вовсе не горю желанием пнуть его при каждом удобном случае. Уважаемые "нижекомментаторы", те что вскоре накидают сюда дизлайков. Вы мозги хотя бы иногда включайте. В интервью же черным по белому написано: "Я и не думаю о том, чтобы стать обладателем «Золотой бутсы»"! Или вы только по заголовкам скачете?
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isa361
1465628053
мне вот интересно почему все так сборную ненавидят? какой бы она не была она у нас единственная эта сборная и другой не будет как бы мы их не обсирали. зачем просто не поддержать их. а вдруг сыграют как в 2008м например? что вы тогда будете говорить?
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subbotaspartak
1465635145
Жюри решило на заваленке, Дзюбе - Золотые валенки. Нас Европе не догнать, Если в валенках пинать.
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FANS86
1465640536
Почему нет? еще недавно Кержаков почти получил))))) до сих прор над польшей и украиной птицы с оглядкой летают))))
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