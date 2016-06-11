Дзюба: «Если выиграю «Золотую бутсу», будет великолепно»

Форвард сборной России Артем Дзюба поделился ожиданиями от своего выступления на чемпионате Европы.



«В нашей группе две команды из Британии и две — из Восточной Европы. Думаю, все матчи будут напряженными в физическом плане, но в то же время футбол будет высокого уровня.



Понятно, что у Уэльса есть Гарет Бэйл, являющийся одним из лучших игроков в мире — но в их составе так же много футболистов из Премьер-лиги, так что нельзя концентрироваться только на Бэйле.



В отборочном турнире я забил много голов, и надеюсь, во Франции мне удастся продолжить так же. Но на Евро очень много великолепных нападающих — Златан, Левандовски, Мюллер, Роналду, Гризманн. Я и не думаю о том, чтобы стать обладателем «Золотой бутсы». Если такое произойдет, будет великолепно — но главное, чтобы Россия хорошо сыграла на турнире», — заявил он.