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    Пайе: «Если бы мне кто-то год назад сказал, что такое случится, я бы назвал его сумасшедшим»

    Полузащитник сборной Франции Димитри Пайе поделился впечатлениями после матча первого тура группового этапа Евро-2016 против команды Румынии (2:1). В этой игре Пайе отметился голом и результативной передачей, а также был признан лучшим футболистом матча.

    «Я пережил множество эмоций. Если бы мне год назад кто-то сказал, что случится что-то подобное, то я назвал бы этого человека сумасшедшим.

    Я старался играть настолько хорошо, насколько это возможно. Не знаю, можно ли назвать меня героем этого матча», – сказал Пайе.

    Источник: Twitter

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    11.06.2016 00:35
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 11 июня 2016, 10:33

      Молодчина

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 июня 2016, 08:58

      Вот отличие от нашего Дубиньо -этот делает и скромно молчит-а тот ни хрена не делает а говорит то ..............................
      ....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      Kostas_2011 11 июня 2016, 01:10

      Красавчег!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      Babonk 11 июня 2016, 01:01

      Можно и смело.

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