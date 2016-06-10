Слуцкий: «Надеюсь, англичане выучат фамилии нескольких наших игроков»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий ответил на вопрос о том, не злит его незнание англичанами фамилий российских игроков.

«Я могу полностью перечислить состав сборной Англии. Главное не то, что знаешь до игры, а то, что после. Меня это не злит. У нас нет футболистов, которые выступают в Европе. Надеюсь, что завтра они выучат несколько фамилий», – сказал Слуцкий.

Матч Англия – Россия состоится в субботу, 11 июня. Начало – в 22:00 по московскому времени.