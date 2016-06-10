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    Слуцкий: «Надеюсь, англичане выучат фамилии нескольких наших игроков»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий ответил на вопрос о том, не злит его незнание англичанами фамилий российских игроков.

    «Я могу полностью перечислить состав сборной Англии. Главное не то, что знаешь до игры, а то, что после. Меня это не злит. У нас нет футболистов, которые выступают в Европе. Надеюсь, что завтра они выучат несколько фамилий», – сказал Слуцкий.

    Матч Англия – Россия состоится в субботу, 11 июня. Начало – в 22:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.06.2016 21:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 11 июня 2016, 04:32

      им достаточно одной фамилии...кокорин

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