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    Березуцкий: «20-го числа можем оказаться где-то в районе Москвы»

    Защитник сборной России Василий Березуцкий уверен, что команде следует играть на Евро в полную силу с первого же матча.

    «Если будем долго запрягать, то 20-го числа можем оказаться где-то в районе Москвы. На тренировочном этапе это можно себе позволить, но к формату чемпионата Европы эта поговорка не очень подходит.

    Всегда идет соперничество между опытом и молодостью. Не знаю, станет ли опыт для нас преимуществом. Для многих наших ребят это тоже будет первый опыт на таких крупных турнирах», – сказал Березуцкий на пресс-конференции, посвященной матчу сборных России и Англии.

    Отметим, что по регламенту такие мероприятия вместе с главным тренером должен посещать капитан команды. Таким образом, вероятно, именно Березуцкий, а не Роман Широков, будет капитаном россиян в матче с англичанами.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.06.2016 21:32
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17971

      арейская 11 июня 2016, 01:57

      «Если будем долго запрягать, то 20-го числа можем оказаться где-то в районе Москвы", вот так должен был выглядеть заголовок

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 11 июня 2016, 00:37

      А Васе можно балду пенать всю жизнь. Все-равно его в сборную будут всегда вызывать

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 10 июня 2016, 22:30

      У Березуцкого есть планы сыграть в полную силу с последнего матча ????

      -1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 10 июня 2016, 22:28

      Очень не хотелось бы, но, похоже, 20-го Вы все окажетесь где то в районе Москвы ((

      -1
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 10 июня 2016, 21:58

      Желаем удачи....верим в выход из группы хотя бы

      1
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      Рейтинг: +229

      KorolShut 10 июня 2016, 21:46

      Наставник сборной России Леонид Слуцкий заявил, что с окончательным составом на матч с англичанами тренерский штаб определится в день встречи, а также добавил, что не исключает возможной игры Романа Нойштедтера в опорной зоне.

      — Все игроки готовятся к матчу. Сегодня все футболисты будут тренироваться в общей группе. Не хотел бы говорить о персоналиях. Понятно, что у нас есть определенные сложности в опорной зоне. У нас есть варианты. В том числе и Нойштедтер. Он проявил себя и как профессиональный футболист, и как личность. В субботу узнаете, кто именно появится в стартовом составе. Ожидания? Я понимаю, что за нас будут болеть все жители нашей страны, и мы хотим их порадовать. Надеюсь, что в турнире «запрягать» мы долго не будем. Если все будет напротив, то 20-го числа мы можем оказаться в районе Москвы, — отметил Слуцкий.
      Напомним, матч между сборными Англии и России состоится 11 июня. Начало прямой трансляции на портале Sportbox.ru в 22:00 (мск). кому верить????????

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      Рейтинг: +229

      KorolShut 10 июня 2016, 21:44

      три матча и домой

      -1
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