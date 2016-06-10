Ходжсон: «Не знаю, как у сборной России, но у нас глаза горят»

Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон поделился ожиданиями накануне матча первого тура группового этапа Евро-2016 против команды России.

«Не знаю, как у российской команды, но у сборной Англии горят глаза. На этом турнире многие хотят показать максимальный результат. Мы наблюдали за сборной России, удивлюсь, если Слуцкий не делал то же самое. Россия – опытная, сильная команда, нам не будет легко.

Не помню, что говорил в декабре, но не верится, что мог тогда не знать состава сборной России. Там многие играют на высоком уровне не первый год. Сегодняшний состав нашего соперника также силен во многих аспектах, и мы знаем в каких. Мы уважаем Россию, это опытная команда. Многие выступают на высоком уровне в ЦСКА и «Зените». Это большой вызов для нас. Что касается отдельных игроков, то я не хочу кого-то критиковать или хвалить.

Надеюсь, наши фанаты будут наслаждаться матчами сборной и не будут участвовать в беспорядках. Они много лет нас замечательно поддерживают», – сказал Ходжсон.

Матч Англия – Россия состоится в субботу, 11 июня. Начало – в 22:00 по московскому времени.