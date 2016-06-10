Адамов: «Слуцкий орал на меня, бил, бросался мячами и бутсами»

Бывший футболист сборной России Роман Адамов поделился своим мнением о Леониде Слуцком, под руководством которого он выступал в волгоградской «Олимпии».

– Про него говорят – мягкий, не деспот. Чушь это все. Просто он выбрал такой путь: выстраивать все через психологию, через отношения с людьми. И требования предъявлять через это, а не через диктат. Этот путь принес Слуцкому успех. Раньше у него были сомнения: получится или нет. Для всех очевидно, что получилось. И Слуцкий освободился от определенного груза, понял, что идет туда, куда надо.

– Вы для Слуцкого были трудным воспитанником?

– Думаю, да. Помучился со мной.

– За что ругал?

– Да он постоянно на меня орал.

– Орал?!

– И бил.

– !!!

– Мячами бросался, бутсами.

– Вот прямо кулаком бил?

– Подзатыльники давал. Это сейчас чуть что – дети снимают айфонами, в сеть выкладывают. В мое время такого не было.

– Но матом-то на вас не ругался?

– С чего вы взяли?

– Господи.

– Все было. Давайте только без жести. Я играл в футбол, знаю, что такое хорошо и плохо. Слуцкому за то, что он делал, благодарны все, ни один его воспитанник не скажет о нем дурного слова. Как с нами можно было по-другому? И можно ли вообще? Наше поколение не знало других методов. Слуцкий сделал из нас людей и футболистов, – сказал Адамов.