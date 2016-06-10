Французский полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло может продолжить карьеру в «Краснодаре» в следующем сезоне. Права на 26-летнего футболиста принадлежат «Сент-Этьену», а в Самаре он играл на правах аренды. В Премьер-лиге он провел 25 матчей, в которых отметился шестью результативными передачами.

«Сент-Этьен» готов продать Молло за 3 миллиона евро. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 3,2 миллиона евро.