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    Молло может продолжить карьеру в «Краснодаре»

    Французский полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло может продолжить карьеру в «Краснодаре» в следующем сезоне. Права на 26-летнего футболиста принадлежат «Сент-Этьену», а в Самаре он играл на правах аренды. В Премьер-лиге он провел 25 матчей, в которых отметился шестью результативными передачами.

    «Сент-Этьен» готов продать Молло за 3 миллиона евро. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 3,2 миллиона евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.06.2016 07:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +229

      ТОПТЫГИН 10 июня 2016, 10:15

      этот парень 100% усилит быков,жаль что Зенит только на чёрных нацелился
      ,а вокруг парней в поряде немеренно!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 10 июня 2016, 08:48

      Норм. Статистика лучше чем у Нани. Лучше бы его Манчестео Юнайтед покупали.

      -1
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