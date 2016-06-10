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    Английские фанаты устроили беспорядки перед матчем с Россией

    Фанаты сборной Англии устроили беспорядки в центре Марселя, где должен пройти матч со сборной России 11 июня. Они напали на местных жителей. В потасовке принимало участие по меньшей мере 200 британских футбольных фанатов.

    Приехавшая полиция смогла усмирить беспорядки только спустя несколько минут, только после использования слезоточивого газа. Поставленное оцепление на месте столкновений удалось снять только в 2 часа ночи по местному времени – периодически стычки между французами и британцами вспыхивали вновь.

    Матч Англия – Россия состоится 11 июня в Марселе. Начало матча в 22:00 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

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    10.06.2016 06:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +146

      Василий Зенитов 10 июня 2016, 14:59

      итак, фаны англии косячат, а виноваты мы! ОДНАКО ЗДРАВСТВУЙТЕ!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +496

      firs04 10 июня 2016, 10:22

      Как пел В.Высоцкий - Ну самашедшие, что возьмешь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 10 июня 2016, 09:53

      дикие люди в этой Евпоре живут...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1636

      Psih86 10 июня 2016, 08:22

      Думаю из наших бойцов мало кто поедит,большинство будут болелы и толстосумы!!!Надеюсь я ошибаюсь:-)

      -1
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      Рейтинг: +95

      dobrynia 10 июня 2016, 06:22

      Главное, что бы наши не устраивали.

      4
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