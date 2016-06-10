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    Mirror: Варди останется в запасе на матч с Россией, вместо него выйдет Стерлинг

    Английская газета Mirror опубликовала состав сборной Англии, в котором, как утверждает издание, подопечные Роя Ходжсона начнут матч Евро-2016 против команды России.

    Сообщается, что по сравнению с товарищеским матчем против Португалии (1:0), у англичан будут две замены в стартовом составе: Рахим Стерлинг и Адам Лаллана выйдут на поле вместо Джейми Варди и Джеймса Милнера.

    Полностью состав англичан, опубликованный Mirror, выглядит следующим образом:

    вратарь: Харт;

    защитники: Уокер, Смоллинг, Кэйхилл, Роуз;

    полузащитники: Руни, Дайер, Алли;

    нападающие: Лаллана, Кейн, Стерлинг.

    Источник: Mirror.co.uk

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    10.06.2016 01:00
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +65

      Nail-football 10 июня 2016, 15:19

      Практически весь состав, кроме Руни и Харта, - игроки средней руки. Да и те не феерят в последнее время . Так что верим в ребят. Вперед, Россия!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +128

      Arhadiavol 10 июня 2016, 13:49

      Ну у Варди не тем голова просто щас забита

      0
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      Рейтинг: +806

      тигрик 10 июня 2016, 12:59

      Хана все равно придет...как не ракируй;))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 10 июня 2016, 11:05

      Англия-Россия 5:0.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 10 июня 2016, 10:46

      Все равно нам пипец

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 10 июня 2016, 10:21

      ничейка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 10 июня 2016, 08:55

      Я от нападения в шоке...тут даже Дзюба не спасет

      1
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      Рейтинг: +151

      VITPO 10 июня 2016, 01:54

      Легче не станет.

      1
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