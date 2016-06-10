Врач сборной России: «Торбинский, В. Березуцкий и Глушаков будут в строю к игре с Англией»

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии травмированных игроков перед первым матчем команды на Евро против Англии.

«У Торбинского незначительная вирусная инфекция. Надеюсь, завтра будет в порядке. У Василия Березуцкого и Дениса Глушакова небольшие повреждения опорно-двигательного аппарата. Убежден, что к игре с Англией они будут в строю. А кто будет играть – решает тренер», – сказал Безуглов.

Также врач национальной команды оценил готовность футболистов к турниру.

«Пришла легкость или нет – покажет игра с Англией. По тестам и анализам Гранеро видно, что ребята значительно прибавляют. Все ребята говорят, что пришла легкость в ногах. Осталось несколько травм, которые постараемся залечить до игры с Англией. Работаем планово.

На какой матч придется пик формы? Думаю, наши тренеры так распланировали подготовку команды во время сбора, что мы будем играть блестяще всегда. Что из этого выйдет, посмотрим вместе с вами».