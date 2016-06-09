Дешам: «К этому дню мы готовились два года»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Евро-2016 против команды Румынии.

«Чем меньше давления будет оказано на игроков, тем лучше. Мы готовились к этому дню два года. Важно вернуться в соревновательный футбол. Нашим последним официальным матчем был четвертьфинал ЧМ-2014 против Германии – потом были только товарищеские матчи.

Мы проведем матч-открытие на «Стад де Франс», так что это определенно будет особенная игра. Она задаст тон всему турниру», – сказал Дешам.

Матч Франция – Румыния состоится в пятницу, 10 июня. Начало – в 22:00 по московскому времени.