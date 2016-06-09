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    Глушаков пройдет медосмотр за день до игры с Англией и может пропустить матч

    Полузащитник сборной России Денис Глушаков 10 июня пройдет медицинское обследование.

    Осмотр связан с травмой приводящей мышцы, из-за которой футболист был вынужден заниматься по индивидуальной программе.

    Сообщается, что повреждение, скорее всего, не позволит Глушакову принять участие в первом матче сборной России на Евро-2016 против команды Англии, который состоится 11 июня.

    Ранее появлялась информация о том, что травма не помешает футболисту сыграть с англичанами.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.06.2016 19:09
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +483

      headdevil 9 июня 2016, 23:22

      Юсупов что-то замышляет по ходу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      sTiiiik 9 июня 2016, 21:09

      Этого еще не хватало

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 9 июня 2016, 19:49

      Досмеялся, блин... Хреново все это.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      Mirex1488 9 июня 2016, 19:46

      Да по-моему уже после травмы Алана,ее очертания появляться начали

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 9 июня 2016, 19:32

      Постепенно вырисовывается силуэт полной ж.пы...

      4
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