Глушаков пройдет медосмотр за день до игры с Англией и может пропустить матч

Полузащитник сборной России Денис Глушаков 10 июня пройдет медицинское обследование.

Осмотр связан с травмой приводящей мышцы, из-за которой футболист был вынужден заниматься по индивидуальной программе.

Сообщается, что повреждение, скорее всего, не позволит Глушакову принять участие в первом матче сборной России на Евро-2016 против команды Англии, который состоится 11 июня.

Ранее появлялась информация о том, что травма не помешает футболисту сыграть с англичанами.