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    Алексей Попов: «В России исходы матчей могут решаться на уровне губернатора или мэра»

    Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов рассказал о договорных матчах в российском футболе.

    – Еще одна проблема – это договорные матчи. Предлагали сдать?

    – Возможно и предлагали, но я никогда в таком не участвовал, отказывался. Не хотелось впутываться в грязь.

    – Помнится, что «Амкар» подозревали в чем-то таком некоторое время назад.

    – Да, шли такие разговоры, но клуб сумел доказать, что ничего подозрительного там не было. Вообще у нас в жизни много что неправильно, а не редки и такие вещи, что исход противостояния решается на уровне губернатора или мэра. Футболисты могут даже и не знать о том, что все предрешено. Мы никогда такую информацию не узнаем точно.

    – Идет матч, сможете понять, имеет ли он договорной характер или нет?

    – Думаю, что нет. Может я как-то неправильно смотрю на все это? Просто как-то не думаю о таком в тот момент, когда нахожусь на футболе. Если заморочиться и пересматривать все несколько раз, то вероятно, что какие-то темные мысли и придут в голову. В футболе ведь вообще столько казусов случается. Я сам столько раз забивал в свои ворота немыслимые голы, хотя всегда хотел побеждать.

    Полностью интервью с Алексеем Поповым читайте здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.06.2016 16:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5113

      hunta 10 июня 2016, 06:07

      "Футболисты могут даже и не знать о том, что все предрешено. ", тогда как, тренеры между собой договариваются и всё решают "хитроумными" заменами..?

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 9 июня 2016, 16:50

      вот так правильно:
      на уровне Гинера и Мутко и Миллера)))) аха-ха

      -1
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 9 июня 2016, 16:26

      Информация уровня "Бабы со скамейки у подъезда рассказывали -- так что это точно! Но сам я никогда ничего не видел, не участвовал и фактов не имею ни малейших Но верю, ВЕРЮ!!!"

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