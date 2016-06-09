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    Около 15 тысяч болельщиков поддержат сборную России в игре с Англией

    Генеральное консульство РФ в Марселе ожидает около 35 тысяч российских болельщиков в день матча чемпионата Европы между сборными России и Англии. Напомним, встреча состоится 11 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.

    «Местные власти ожидают 13 тысяч наших болельщиков на стадионе. Думаю, их будет 15, потому что болельщики имели возможность покупать билеты не только в России. Также ожидаем 15-20 тысяч россиян, которые захотят посетить фан-зону.

    Безопасность? Шеф полиции господин Лоран Нунез заверил нас, что они готовы к любому развитию событий и что на данный момент никаких причин запрещать или вводить какие-либо ограничения нет. Город готов, и безопасность на предельном уровне», – сообщил генконсул РФ Сергей Молчанов.

    Источник: ТАСС

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    09.06.2016 15:55
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    Комментарии5
    ...
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      Рейтинг: +224

      Ele13 9 июня 2016, 17:03

      Удачи нашим парням!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 9 июня 2016, 16:49

      Жаль меня там не будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +89

      Rustam aka OkS 9 июня 2016, 16:38

      Все таки много адекватных болел у нашей сборной,какая никакая но она наша!Родная Сборная...
      Удачи парням!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +520

      Boozman 9 июня 2016, 16:05

      Лишь бы уважаемые товарищи на поле, из-за которых эти люди приедут, оправдали их доверие

      2
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 9 июня 2016, 16:05

      Класс.


      -

      Удачи нашим.

      -1
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