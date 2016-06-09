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    Армавирское «Торпедо» переименовано в «Армавир»

    Армавирское «Торпедо» официально сменило название на «Армавир». Об этом сообщил президент клуба Валентин Климко.

    «Дорогие, друзья! В начале текущего года по инициативе наших болельщиков на официальном сайте клуба было проведено голосование под названием «Выбери наше имя». Абсолютное большинство проголосовавших высказались за переименование клуба в ФК «Армавир».

    Разделяя выбор и стремление наших болельщиков, убежден, что, действительно, сегодня мы уже пришли к тому, чтобы выбрать себе новое имя, имя, которое позволит нам полностью идентифицировать себя и стать ближе к городу и его болельщикам, быть неотъемлемой частью его истории и жизни. Реализуя волю болельщиков, нами были проведены необходимые регистрационные действия, и сегодня с гордостью хочу вам сообщить, что теперь наше новое имя – «Армавир».

    Уверен, что переименование ознаменует собой написание новой славной страницы в истории нашего клуба, станет началом эры новых ярких побед и больших достижений! В ближайшее время мы представим вам обновленные эмблему и клубные цвета, которые, я верю, понравятся и будут приняты нашими поклонниками», — цитирует Климко официальный сайт армавирской команды.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.06.2016 15:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 9 июня 2016, 16:06

      Теперь заиграют.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 9 июня 2016, 15:48

      По хорошему, следует повсюду позакрывать все до единого Спартаки, Торпедо, Динамо. Оставшиеся московские - и сами распадутся, собственно, лишь Спартак пока и остаётся.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 9 июня 2016, 15:47

      Не поспоришь: Торпедо было проклятое имя.

      0
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