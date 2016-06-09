Аршавин: «Гилерме и Нойштедтер? Давайте наберем 11 натурализованных футболистов»

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин рассказал о своем отношении к натурализации иностранных футболистов.

– Как вы относитесь к натурализации игроков для нашей сборной?

— Отрицательно.

— Но разве Гилерме, много лет живущий в России и выучивший наш язык, или Нойштедтер, вообще наполовину русский, не имеют право на российский паспорт?

— В любом конкретном случае всегда есть нюансы, но если говорить глобально – я против. Надо понимать, чего мы хотим добиться.

— Того, чтобы наша сборная стала сильнее играть в футбол.

— Ну, окей, мы взяли Гилерме, при всем уважении к нему лично, и что – наша сборная стала сильнее играть в футбол?

— Он – хороший вратарь и в случае необходимости может заменить Акинфеева.

— Не спорю, но это с таким же успехом может сделать и Лодыгин, и еще кто-то. Все равно ведь стоять будет Игорь, а кто второй-третий номер менее важно. Наверное, и Гилерме, и Нойштедтер пригодятся команде, но тогда давайте наберем 11 натурализованных футболистов. Теоретически Россия может себе это позволить? Может. И что, футбол в стране станет от этого лучше? Надо думать о развитии своего футбола, а не о поиске людей со стороны.