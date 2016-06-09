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  • Аршавин: «Гилерме и Нойштедтер? Давайте наберем 11 натурализованных футболистов»

Аршавин: «Гилерме и Нойштедтер? Давайте наберем 11 натурализованных футболистов»

9 июня 2016, 12:27
98

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин рассказал о своем отношении к натурализации иностранных футболистов.

– Как вы относитесь к натурализации игроков для нашей сборной?

— Отрицательно.

— Но разве Гилерме, много лет живущий в России и выучивший наш язык, или Нойштедтер, вообще наполовину русский, не имеют право на российский паспорт?

— В любом конкретном случае всегда есть нюансы, но если говорить глобально – я против. Надо понимать, чего мы хотим добиться.

— Того, чтобы наша сборная стала сильнее играть в футбол.

— Ну, окей, мы взяли Гилерме, при всем уважении к нему лично, и что – наша сборная стала сильнее играть в футбол?

— Он – хороший вратарь и в случае необходимости может заменить Акинфеева.

— Не спорю, но это с таким же успехом может сделать и Лодыгин, и еще кто-то. Все равно ведь стоять будет Игорь, а кто второй-третий номер менее важно. Наверное, и Гилерме, и Нойштедтер пригодятся команде, но тогда давайте наберем 11 натурализованных футболистов. Теоретически Россия может себе это позволить? Может. И что, футбол в стране станет от этого лучше? Надо думать о развитии своего футбола, а не о поиске людей со стороны.

Источник: Спортфакт
Чемпионат Европы Россия Локомотив Шальке-04 Аршавин Андрей Гилерме Нойштедтер Роман
Комментарии (98)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Mr Abdullaev
1465464972
Аршавин чёткие и ясные ответы дал! Красавчик по делу говорит!
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VIPded
1465465127
Тебя, что ли, Андрюша, брать? )))
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семенчик
1465465191
Весь мир так играет и ничего! Своих футболистов не умеем воспитывать! В Германии вон и свои молодые постоянно появляются и чужих берут! А у нас вон досихпор игнашевичи да братья ! Стыдно!
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Громит
1465465324
А давайте наберем 11 легионеров хорошего уровня, хуже не будет.
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18JG
1465465600
Отлично, Шава, молодец! Я полностью согласен с Андреем. 8 лет назад именно НАШИ парни взяли бронзу Евро, а не какие-то там Гилерме и Нойштедтеры!
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84aivengo
1465465767
надо было после 2008 на волне эйфории развивать юношеский футбол.. глядишь к 2018 году на два состава своих набралось бы без условных "гильерме"
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a-rakhmatov
1465466435
Много своих хороших молодых игроков, надо просто их втягивать в сборную
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mayski
1465468969
ага, Андрюша, видели мы выходы Лодырки в матче с Францией, да и в ЛЧ))) пусть уж лучше Гиля стоит, чем этот недовратарь
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DrDoom
1465475847
Да я лучше буду смотреть на 11 бразильцев, чем на зазвездившегося пешехода, убившего свою карьеру ленью и гордынью
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fox_115
1465476365
Зенитовцам бы молчать, у них 75% легионеры и те играют как сонные, а Аршавин просто ко зел так как плевал на совой родной клуб и на болельщиков. Если в нем было хоть немного уважения ко всем кто на него смотрит на поле не стал бы посылать всех и требовать прибавки к зарплате.
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