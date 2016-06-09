Коноплянка: «Мы не боимся Германии, но уважаем ее»

Нападающий «Севильи» и сборной Украины Евгений Коноплянка пообещал, что его команда покажет интересный футбол в стартовом матче Евро-2016.

«Я не буду раскрывать наши планы на игру против Германии и рассказывать о тактике сборной Украины. Однако я вам обещаю, что будет интересно. Сейчас такой футбол, что каждый может победить каждого. Могу сказать одно – мы не боимся Германии, но уважаем ее. Украине под силу достичь необходимого результата.

Какого футболиста из Германии хотел бы видеть в составе Украины? Моя команда имеет прекрасный состав, а со сборной Германии не хотел бы никого видеть. Кого из сборной Германии будет приятнее обыграть? Обыграть – это мало. Важнее отдать голевую передачу на партнеров или забить гол. Вы попробуйте обыграть Хачериди! У него ноги как шлагбаумы. Соперникам его будет крайне трудно обыграть», – приводит слова Коноплянки «Футбол 24».

Сборной Украины предстоит встретиться в группе C со сборной Германии (12 июня), Северной Ирландии (16 июня) и Польши (21 июня).