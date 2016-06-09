Тимощук: «Германия находится в поисках своей игры»

Полузащитник сборной Украины Анатолий Тимощук оценил шансы своей команды в матче первого тура группового этапа Евро-2016 против команды Германии.

«Поддерживаю хорошие приятельские отношения с Мануэлем Нойером и Томасом Мюллером, с администраторами. Всегда при встрече говорю им, что против сборной Украины им будет непросто.

По последним матчам сборной Германии видно, что она тоже находится в поисках своей игры, они не идеальны. Все зависит от того, как мы позволим сопернику сыграть. Точно так же сборная Германии настраивается на поединок против нас.

Что касается нашей подготовки, то мы прошли первый восстановительный сбор, спокойно подготовились, отдохнули, ведь у многих игроков только закончился сезон, им нужно было время на отдых. Сейчас мы целенаправленно готовимся к групповому этапу.

То, что перед нами стоит задание выйти из группы, и так понятно. Потому что мы уже играли на Евро и из группы не вышли, а сейчас задание номер один – выход из группы. Действительно, с такими соперниками, которые оказались в нашей группе, сделать это будет непросто, но это под силу нашей сборной», – рассказал Тимощук в интервью телеканалу «Футбол 1».