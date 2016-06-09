Шевченко: «У Украины будет шанс в матче с Германией»

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал dynamo.kiev.ua за счет чего его команда может добиться успеха в стартовом матче Евро-2016 против Германии.

– Прежде всего, быстрые атаки. У нас очень хорошие фланговые игроки. Так что ожидаем сильной игры от Жени Коноплянки и Андрея Ярмоленко. А в целом, если наша команда сыграет компактно и при этом агрессивно, то, думаю, у нас будет шанс в матче с Германией.

– Можно ли однозначно утверждать, что первый матч будет самым сложным для сборной Украины на Евро-2016?

– Да, сборная Германии – чемпион мира, одна из лучших команд среди участников Евро -2016. Но с другой стороны, каждый матч на чемпионате Европы будет важным для нас. Поэтому нет смысла пытаться сейчас пытаться определить, какой из поединков будет самым сложным. Самое главное – подготавливаться на каждую очередную игру. А после окончания группового турнира посчитаем очки и сделаем выводы о том, что стало для нас самым сложным и важным.