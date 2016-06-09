Роналду: «Победа над Эстонией ничего не значит»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду призвал не впадать в эйфорию от крупной победы в товарищеском матче со сборной Эстонии.

«Мы провели отличную встречу. Нам удалось забить семь мячей, мы можем гордиться этим результатом. Но это всего лишь товарищеская игра, эта победа ничего не значит. Не стоит расслабляться и впадать в эйфорию.

В этом сезоне у меня была цель завоевать трофей с «Реалом», и мне это удалось. Теперь я хочу выиграть со сборной. Надеюсь, у меня все получится», – заявил Роналду.

Напомним, товарищеский матч Португалия – Эстония завершился со счетом 7:0.