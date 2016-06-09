Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гарсия может сменить Эмери на посту наставника «Севильи»

    Экс-наставник «Лилля» и «Ромы» Руди Гарсия может сменить Унаи Эмери у руля «Севильи». «Рохибланкос» уже вступили в переговоры с французским специалистом.

    Напомним, что нынешний главный тренер победителя Лиги Европы последних трех сезонов с большой долей вероятности продолжит карьеру в «ПСЖ», о чем он уже сообщил руководству клуба.

    Гарсия минувший сезон начал в «Роме», однако был вынужден покинуть свою должность по решению руководства «джаллоросси» в декабре 2015-го года. Под его руководством «волки» в сезоне-2015/16 провели 19 матчей, добились девяти побед, семь раз свели свои встречи к ничьей и потерпели три поражения.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.06.2016 01:38
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11