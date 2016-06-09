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    Мутко: «Я бы не акцентировал внимание на результатах товарищеских матчей сборной России»

    Глава РФС и министр спорта РФ Виталий Мутко заметил, что не стоит акцентировать слишком много внимания на результатах двух товарищеских поединков, сыгранных сборной России накануне чемпионата Европы-2016. (1:2 с Чехией и 1:1 с Сербией). Кроме того, он подчеркнул, что намерен присутствовать на всех играх национальной команды на Евро.

    «Постараюсь побывать на всех матчах сборной, поеду еще на вечернюю тренировку перед игрой с Англией. Нужно создать настроение, пообщаться с командой.

    Я бы не акцентировал внимание на товарищеских играх. Конечно, это дает почву для размышления, но официальные матчи – совсем другое. Испания проиграла Грузии, и никто драмы не делает. Мы громили итальянцев, потом были никакие. Наши парни умеют играть. Надо играть, как в свое время с голландцами и шведами», – сказал Мутко

    Напомним, что на континентальном первенстве 2008-го года сборная России вышла из группы, в том числе благодаря победе над Швецией, а в четвертьфинале в дополнительное время вырвала победу у Голландии (3:1).

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.06.2016 00:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +875

      sidul1 9 июня 2016, 17:00

      сплошное вранье от мутко

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      Рейтинг: +5843

      AtticusFinch 9 июня 2016, 01:40

      А на чём тогда акцентировать???Если уже Сербов не можем обыграть , которые никуда не попали, да от пенсионера Росицки пропускаем))

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