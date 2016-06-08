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    Орещук: «Информацию о трансферах «Динамо» в СМИ можно считать слухами»

    Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук подчеркнул, что не стоит доверят тем слухам, которые появляются в СМИ относительно продажи или покупки бело-голубыми тех или иных футболистов.

    «Сейчас появляется много слухов относительно «Динамо», в том числе трансферных. Позиция клуба в прошлом сезоне была таковой, что мы не комментировали такие слухи до тех пор, пока на официальном сайте клуба не появлялась информация о состоявшемся переходе.

    «Динамо» останется верным этому принципу и в новом сезоне. Публикации о трансферах тех или иных футболистов «Динамо» до появления соответствующих новостей на сайте клуба можно смело считать просто слухами», – подчеркнул Орещук.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.06.2016 23:59
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 9 июня 2016, 10:08

      Почему таких слухов не появляется про Кубань?

      Может быть, потому, что Кубань не оплачивает целую толпу пиарщиков, которые обязаны обеспечить публикации в прессе с целью всем намозолить глаза этим выпавшим из РПЛ Динамо?

      Давайте мы вернёмся к трансферам Динамо следующим летом. Или через два года. Или через три. Или как с Асмаралом и Сатурном, никогда не вернёмся к перспективным трансферам Динамо.

      А сейчас слушать про слухи к тому же пустые, о клубе ФНЛ - это зря тратить наше время и внимание. Динамо точно не входит в число важнейших объектов новостей. Им бы затихариться в закуточке и зализать раны - а потом приниматься за черновую работу. А они всё претендуют перед публикой на белых скакунах парады хороводить.

      -1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 9 июня 2016, 01:21

      Учтём...

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