Орещук: «Информацию о трансферах «Динамо» в СМИ можно считать слухами»

Почему таких слухов не появляется про Кубань?
Может быть, потому, что Кубань не оплачивает целую толпу пиарщиков, которые обязаны обеспечить публикации в прессе с целью всем намозолить глаза этим выпавшим из РПЛ Динамо?
Давайте мы вернёмся к трансферам Динамо следующим летом. Или через два года. Или через три. Или как с Асмаралом и Сатурном, никогда не вернёмся к перспективным трансферам Динамо.
А сейчас слушать про слухи к тому же пустые, о клубе ФНЛ - это зря тратить наше время и внимание. Динамо точно не входит в число важнейших объектов новостей. Им бы затихариться в закуточке и зализать раны - а потом приниматься за черновую работу. А они всё претендуют перед публикой на белых скакунах парады хороводить.
Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук подчеркнул, что не стоит доверят тем слухам, которые появляются в СМИ относительно продажи или покупки бело-голубыми тех или иных футболистов.
«Сейчас появляется много слухов относительно «Динамо», в том числе трансферных. Позиция клуба в прошлом сезоне была таковой, что мы не комментировали такие слухи до тех пор, пока на официальном сайте клуба не появлялась информация о состоявшемся переходе.
«Динамо» останется верным этому принципу и в новом сезоне. Публикации о трансферах тех или иных футболистов «Динамо» до появления соответствующих новостей на сайте клуба можно смело считать просто слухами», – подчеркнул Орещук.