Зинченко: «Слухи о моем переходе в другой клуб не волнуют, думаю только о Евро»

Хавбек «Уфы» Александр Зинченко отметил, что ему не доставляют неудобств слухи о его переходе в другой клуб. По словам футболиста сборной Украины, в настоящее время он думает только о выступлении на чемпионате Европы во Франции.

«В сборной меня встретили хорошо: ребята помогают, дают советы, атмосфера в коллективе нормальная.

Слухи о моем трансфере нисколько не мешают. Не буду ничего комментировать. Все мысли только о чемпионате Европы», – подчеркнул Зинченко.

Напомним, ранее слухи связывали 19-летнего игрока с дортмундской «Боруссией», а по последним сообщениям СМИ он близок к подписанию контракта с «Манчестер Сити».