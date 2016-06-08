Пырнэу: «Петреску и «Кубань» заключат соглашение в воскресенье»

Агент Николай Пырнэу, представляющий интересы Дана Петреску, сообщил, что контракт между румынским специалистом и «Кубанью» будет подписан в ближайшее воскресенье.

Напомним, желто-зеленые покинули Премьер-лигу по итогам минувшего сезона, уступив в стыковых матчах, и теперь выступят в розыгрыше ФНЛ-2016/17.

Петреску уже тренировал краснодарский клуб с 2010-го по 2012-й год и выводил его в РФПЛ.

«С «Кубанью» мы договорились обо всем. В воскресенье Дан Петреску прилетит в Краснодар подписывать контракт сроком на два года. Как решили вопрос с китайский клубом? Мы пришли к общему знаменателю и расторгли контракт с китайцами», – сказал Пырнэу.