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    Пырнэу: «Петреску и «Кубань» заключат соглашение в воскресенье»

    Агент Николай Пырнэу, представляющий интересы Дана Петреску, сообщил, что контракт между румынским специалистом и «Кубанью» будет подписан в ближайшее воскресенье.

    Напомним, желто-зеленые покинули Премьер-лигу по итогам минувшего сезона, уступив в стыковых матчах, и теперь выступят в розыгрыше ФНЛ-2016/17.

    Петреску уже тренировал краснодарский клуб с 2010-го по 2012-й год и выводил его в РФПЛ.

    «С «Кубанью» мы договорились обо всем. В воскресенье Дан Петреску прилетит в Краснодар подписывать контракт сроком на два года. Как решили вопрос с китайский клубом? Мы пришли к общему знаменателю и расторгли контракт с китайцами», – сказал Пырнэу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.06.2016 19:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 10 июня 2016, 09:40


      Вот случаи, когда используют поговорку - в одну реку нельзя войти дважды:
      часто ее применяют в отношениях между мужчиной и женщиной, когда люди долго встречались, затем расстались, а потом снова хотят сойтись.
      в бизнесе, когда человек хочет попробовать то, чем уже занимался ранее.
      реже при болезнях и операциях, когда повторно болеешь этой же болезнью, или когда уже делал такую операцию.

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