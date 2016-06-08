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Московское «Динамо» сыграет 15 июня с «Динамо» из Брянска

8 июня 2016, 17:54
3

Определена дата первого контрольного матча в рамках подготовки к новому сезону московского «Динамо». Команда Юрия Калитвинцева сыграет 15 июня против брянского «Динамо». Начало игры запланировано на 11:00 по московскому времени.

17 июня динамовцы отправятся на сбор в Германию, где запланировано пять товарищеских игр. В Москву команда вернется 30 июня, чтобы в Новогорске продолжить подготовку к сезону. Одним из ее этапов станет еще один спарринг.

Игра первого тура первенства ФНЛ состоится 11 июля. На стадионе «Арена Химки» «Динамо» примет «Тюмень».

Источник: ФК «Динамо»
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Динамо Бр Калитвинцев Юрий
Комментарии (3)
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ФК Зенит всея Руси
1465401151
Вы будете публиковать новости обо всех товарняках клубов ФНЛ и ПФЛ, или вам кажется, будто Динамо интереснее остальных? Хотелось бы равного освещения информации обо всех. Вы же не чистодинамовский - а общефутбольный ресурс. Удачи.
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ФК Зенит всея Руси
1465401386
Гораздо важнее сообщить о подготовке к сезону трёх новичков РПЛ. Это существенная информация, реально влияющая на всех участников Высшего дивизиона. До сих пор об эти клубы были не столь подробно освещены, и вопросам по ним масса. А про Динамо, давайте, вернёмся к разговорам тогда, когда они пробьются в РПЛ. То есть не раньше чем через год, или сколько им там понадобится.
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