Коноплянка: «Даже на немцев можно найти управу»

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка рассчитывает на победу в стартовом матче Евро-2016 с Германией.

«Вы, наверное, знаете о результатах сборной Германии в товарищеских поединках, в частности, о поражении от Словакии. Это еще раз доказывает, что сегодня играть можно с любой командой. Поверьте, даже на немцев можно найти управу», – сказал Коноплянка.

Сборной Украины предстоит встретиться в группе C со сборной Германии (12 июня), Северной Ирландии (16 июня) и Польши (21 июня).