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    Глушаков: «Надо улыбаться, веселиться»

    Полузащитник сборной России Денис Глушаков заявил, что команда находится в оптимальной форме перед стартом чемпионата Европы-2016.

    «Команда думает о турнире, есть небольшое волнение. Но я думаю, что волнения от того, что журналисты много пишут и чуть-чуть нагнетают. Надо улыбаться, веселиться. Такой турнир впереди – мы приехали, солнце появилось во Франции, так что к этому надо относиться с улыбкой. У нас был хороший подготовительный период, команда сейчас в оптимальной форме. А микротравмы всегда есть у футболистов – это мелочи», – считает Глушаков.

    Напомним, что Россия сыграет в одной группе с Англией, Уэльсом и Словакией.

    Источник: «Матч ТВ»

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    08.06.2016 08:12
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +17971

      арейская 9 июня 2016, 01:42

      Судя по фразе, вырванной из контекста, действительно приехали отдыхать, солнышко светит, бесплатная Франция к услугам, чего не смеяться и радоваться? Однако думаю это не так, вся команда нацелена на предстоящий матч с желанием победить, да будет так!

      0
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 8 июня 2016, 12:41

      Опять кальян курили и на ха-ха пробило?? вы когда мяч пинать нормально будете?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +402

      Tri 8 июня 2016, 11:30

      Из группы сначала выйдете, а потом веселитесь.

      1
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      Рейтинг: -90

      Raider26 8 июня 2016, 11:14

      Я за немчуру буду болеть

      -2
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      Рейтинг: +281

      serhz 8 июня 2016, 11:12

      В субботу вечером ,видимо вся страна обхохочется , мальчики веселятся , мандража у Игнашевича нет , Шишкину задачи и цели ещё не объявили --короче . праздник футбола в разгаре -не забудьте .20-го все домой !!

      5
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > serhz 8 июня 2016, 11:41

      А как же отдых?

      0
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 8 июня 2016, 10:31

      Посмотрим что после матча с Англией скажешь.

      3
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 8 июня 2016, 09:57

      Болельщиков российских бы порадовали и повеселили...

      2
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      Рейтинг: +592

      spaike 8 июня 2016, 09:48

      Для начала нужно прилично выступить на ЧЕ - 2016, а потом уж веселиться.

      1
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 8 июня 2016, 09:21

      Весельчак блин...

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 8 июня 2016, 09:10

      Надо играть нормально)а веселиться после удачных матчей будем)

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