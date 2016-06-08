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    «Ювентус» и «Бавария» проведут переговоры по Бенатиа и Гетце

    «Ювентус» намерен приобрести двух игроков «Баварии».

    Сообщается, что руководство туринского клуба проведет с мюнхенцами переговоры о переходе защитника Мехди Бенатиа. Кроме того, по информации источника, генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта намерен поднять вопрос о возможности трансфера Марио Гетце, которому новый главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти не гарантировал постоянной игровой практики.

    В минувшем сезоне Бенатиа сыграл за «Бааврию» 22 матча во всех турнирах, забил один мяч и отдал две голевых передачи. На счету Гетце 21 выход на поле, шесть голов и четыре результативных паса.

    Источник: Corrieredellosport

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    08.06.2016 01:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100

      Samov@r 16 июня 2016, 21:00

      Ювентус реанимирует Гетце

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100

      Samov@r 8 июня 2016, 21:44

      Юве на трансферное рынке,один из активных клубов

      0
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 8 июня 2016, 07:10

      скупка игроков продолжается!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +75

      RealArsenal 8 июня 2016, 03:21

      Гетце вообще сдал.

      1
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      Рейтинг: +151

      VITPO 8 июня 2016, 03:06

      Как-то не получается у Гётце в Баварии.

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