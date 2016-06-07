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    Рюдигер пропустит Евро

    Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер не поможет своей команде на чемпионате Европы.

    Футболист получил повреждение на тренировке, в результате чего смог покинуть занятие только с помощью персонала команды. Официальная страница сборной Германии в Twitter сообщает, что Рюдигер пропустит Евро-2016.

    Напомним, сборная Германии сыграет в одной группе с командами Украины, Польши и Северной Ирландии, а матч против украинцев пропустит из-за травмы еще один защитник – Матс Хуммельс.

    Источник: Twitter

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    07.06.2016 23:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +720

      Flydis 7 июня 2016, 23:48

      мде...как там, кстати, Бадштубер все еще лечится ?

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