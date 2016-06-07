Орещук: «Негатив в адрес Калитвинцева исходит от радикально настроенных фанатов»

Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал критику в адрес руководства клуба по поводу назначения главным тренером команды украинского специалиста Юрия Калитвинцева.

«Между Россией и Украиной сейчас напряженные отношения. Думаю, негатив исходит от радикально настроенной группы поклонников москвичей. Но ведь это бред! У Калитвинцева родители живут в Волгограде, он сам там родился. Да, в свое время уехал играть за киевское «Динамо» и начал выступать за сборную Украины. Почему-то когда Калитвинцев три года назад приходил в «Волгу», никто не возмущался. Надеюсь, что успешной работой в «Динамо» он влюбит в себя болельщиков, и весь негатив пропадет.

Когда прошлой осенью Станислав Черчесов пришел в варшавскую «Легию», польские болельщики были настроены очень пессимистично, а сейчас его придет провожать весь стадион. Болельщики имеют право на любое мнение, мы не можем им ничего запретить. Давайте дождемся начала чемпионата и посмотрим, как сложится у Калитвинцева», – сказал Орещук.

Также он поделился своим мнением о работе Калитвинцева в «Волге».

«Пока у «Волги» было все нормально с финансированием, команда шла на седьмом месте, имея самый маленький бюджет в Премьер-лиге. Потом начались проблемы: футболисты не получали зарплату больше шести месяцев, но продолжали играть — в основном из-за Калитвинцева. Он создал особенную атмосферу в коллективе, это смогут подтвердить все игроки, выступавшие в той команде. Он написал заявление об уходе только из-за финансовых проблем: футболисты больше не могли играть бесплатно, всем нужно кормить семьи. В том, что произошло в «Волге», его вины нет.

О Калитвинцеве написано много негативного, но это все голословная критика. Люди, которые с ним работали, не могут сказать о нем ни одного плохого слова. «Динамо» сделало выбор в пользу этого тренера в том числе и благодаря его человеческим качествам. Причем, повторюсь, это не мое решение. Я же всегда поддерживал и буду поддерживать Калитвинцева».