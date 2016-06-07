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    Кандидатура Мутко была единогласно выдвинута ФНЛ на выборы главы РФС

    Президент ФНЛ Игорь Ефремов сообщил, что министр спорта России и нынешний глава РФС Виталий Мутко был единогласно выдвинут лигой на выборы президента футбольного союза, намеченные на конец сентября.

    «Мы избрали делегатов на конференцию РФС, которая состоится 24-го сентября, и выдвинули действующего президента РФС Виталия Мутко кандидатом в президенты РФС.

    Когда исполком РФС определил дату конференции, назначил крайний срок подачи заявок – 15-е августа. В таком составе, как сейчас, мы можем не собраться, поэтому решили обсудить этот вопрос сейчас. Против кандидатуры Мутко не был против никто, проголосовали единогласно», – отметил Ефремов.

    Источник: Р-Спорт

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    07.06.2016 17:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +57

      Jdkwjx58 7 июня 2016, 23:17

      Гандону этому повезло просто...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +875

      sidul1 7 июня 2016, 22:20

      похоже там команда спетая,кроме бабок все по барабану,мутко губит наш футбол

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 июня 2016, 19:47

      зря значит мы будем катиться по наклонной он же ничего не понимает в футболе

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 7 июня 2016, 17:55

      Как Брежнева,все "за". Туда и катимся,только без социальной справедливости и забранными у народа заводами и фабриками.

      -1
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