Смольников: «Слуцкий с пониманием отнесся к моему отказу перейти в ЦСКА четыре года назад»

Защитник «Зенита» и сборной России Игорь Смольников рассказал о своих взаимоотношениях с главным тренером ЦСКА и национальной команды Леонидом Слуцким, отметив, что у него не возникает никаких разногласий со специалистом из-за отказа перейти в ЦСКА в 2012-м году.

– Насколько легко у вас сложился контакт со Слуцким?

– Проблем никаких. Где надо – пошутит, сделает атмосферу, где надо – скажет серьезно. Лично у меня с ним вообще никаких проблем. Наоборот, поддерживает, в том числе и благотворительный проект наших с Олегом Шатовых жен Play and Help. Специально летал в Питер на аукцион, приходил и в Москве, за что огромное спасибо. Находил время, хотя с его графиком это очень трудно.

– Он никогда не вспоминал, как в 2012-м году вы предпочли «Краснодар», хотя сам Слуцкий хотел видеть вас в ЦСКА?

– Были какие-то шутки об этом. Тогда все так сложилось, хотя мы с ним беседовали. Леонид Викторович мне все объяснил, но на тот момент я решил для себя, что «Краснодар» будет лучше. Понимал, зачем я туда иду, и ни о чем не жалею.

– Конечно, раз теперь являетесь основным защитником в сборной.

– Даже мечтать об этом не мог! Но потом так хорошо все получилось. Заиграл в «Краснодаре», перешел в «Зенит» – и вот теперь на чемпионате Европы.