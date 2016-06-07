«Рома» договорилась с «ПСЖ» о выкупе Диня

«Рома» достигла договоренности с «ПСЖ» о приобретении защитника Люки Диня. Прошедший сезон француз провел в составе «волков» на правах аренды, за которую римляне заплатили 2,5 миллиона.

Парижский клуб не слишком хотел расставаться с игроком, однако Динь настоял на том, чтобы его отпустили в другую команду. Изначально «ПСЖ» требовал за футболиста 20 миллионов евро, однако в итоге стороны сошлись на сумме в 12 миллионов.

В прошедшем чемпионате Италии Динь провел 33 поединка, забил три гола и сделал столько же результативных передач.