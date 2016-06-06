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  • Газзаев: «Вагнер Лав хотел получить российское гражданство»

Газзаев: «Вагнер Лав хотел получить российское гражданство»

6 июня 2016, 21:57
7

Экс-тренер сборной России Валерий Газзаев высказал свое мнение о натурализации голкипера «Локомотива» Гилерме и полузащитника «Шальке» Романа Нойштедтера.

«Если мы даем российское гражданство иностранцу, значит, это должен быть игрок стопроцентно стартового состава. Тот же Джанаев или Крицюк тоже могли поехать на чемпионат Европы в ранге второго-третьего вратаря, и это ни в коем случае не ослабило бы сборную России. Не знаю, возможно, это какой-то демонстрационный вариант или дань моде. Если тот же Гилерме – игрок стартового состава, вопросов нет, если мы легионерам даем гражданство для того, чтобы они сидели в запасе, – вопросы есть.

Возможно, более уместно было бы вызывать молодых российских игроков с прицелом под домашний чемпионат мира. Что же касается Нойштедтера, я не так пристально следил за «Шальке», чтобы давать ему оценку. Но если он рассматривается на позицию центрального защитника, то Игнашевич и братья Березуцкие, которые вместе играют уже десятилетиями, в сыгранности и понимании друг друга имеют колоссальное преимущество.

Сам Вагнер Лав хотел сделать наше гражданство, тем более что он очень здорово вписался в нашу действительность, и даром что бразилец – по менталитету выглядел настоящим русским. Но мы вплотную эту тему не обсуждали, потому что Вагнер Лав был заигран на Кубке Америки за Бразилию», – заявил Газзаев.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Чемпионат Европы Россия Вагнер Лав Гилерме Нойштедтер Роман Газзаев Валерий
Комментарии (7)
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fakel-vrn
1465239632
пеле еще гражданство дайте
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acer2003
1465239958
Газаев на 100% прав, зачем нужны были Гиля и Нойш, полная загодка, особенно последний ???
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tembot07
1465241121
вот это было бы усилением
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арейская
1465253204
И он прав, всё логично
Ответить
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