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    Зинченко: «У Украины собрана хорошая и мастеровитая команда»

    Полузащитник «Уфы» Александр Зинченко поделился своими впечатлениями от нахождения в составе национальной команды Украины перед стартом Евро-2016.

    «Эмоции не передать словами, потому что находиться в таком коллективе и работать с таким тренерским штабом не то что приятно – к этому нужно стремиться. Я об этом всегда мечтал. Мечты существуют для того, чтобы сбываться. Любой человек, который хочет чего-то добиться в жизни, должен засыпать с мечтой, но при этом каждый день работать над собой, чтобы становиться лучше.

    Еще в детстве, когда я смотрел чемпионат мира 2006 года в Германии, я даже и мечтать не мог, что буду играть в одной команде вместе с теми ребятами, которые дошли до четвертьфинала мирового первенства. Когда я делал свои первые шаги в футболе, ежедневно работал и старался постоянно прогрессировать. Сейчас я имею честь защищать сине-желтые цвета нашей сборной. Я просто счастлив и буду стараться не подвести своих партнеров по команде и каждого болельщика, который будет за нас переживать на Евро-2016.

    Германия является фаворитом в нашей группе. Конечно, я еще не участвовал в турнирах такого уровня, но все же считаю, что характер – это то, чего не отнять у любого украинского игрока. На таких турнирах это будет играть ключевую роль. На любого соперника нужно настраиваться, подбирать свою тактику и стиль игры. Поле ровное, а мяч – круглый. У нас собрана хорошая и мастеровитая команда, которая способна достигать поставленных задач», – рассказал Зинченко.

    Сборной Украины предстоит встретиться на групповом этапе Евро-2016 со сборными Германии, Польши и Северной Ирландии.

    Источник: ФФУ

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    06.06.2016 16:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +57

      Ailend 7 июня 2016, 01:45

      Слова, словами. После 1 матча, будет видно насколько Сборная Украины готова.

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 6 июня 2016, 18:43

      Не повезло "укропам".....

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