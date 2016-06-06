Гончаренко может вернуться в ЦСКА без компенсации

Появились подробности контракт Виктора Гончаренко с «Уфой». Он составлен таким образом, что может быть расторгнут без компенсации, если тренера позовут обратно в ЦСКА. Срок договора – два года с возможностью пролонгации еще на один сезон.

Сегодня было объявлено о назначении Гончаренко на пост главного тренера «Уфы». Команде представят нового главного тренера 18 июня, когда игроки после кратковременного отпуска соберутся в Уфе.