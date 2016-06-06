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    Гончаренко может вернуться в ЦСКА без компенсации

    Появились подробности контракт Виктора Гончаренко с «Уфой». Он составлен таким образом, что может быть расторгнут без компенсации, если тренера позовут обратно в ЦСКА. Срок договора – два года с возможностью пролонгации еще на один сезон.

    Сегодня было объявлено о назначении Гончаренко на пост главного тренера «Уфы». Команде представят нового главного тренера 18 июня, когда игроки после кратковременного отпуска соберутся в Уфе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.06.2016 16:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 6 июня 2016, 20:55

      уфе надо искать более стабильного хотя бы...тренера.. как минимум на полный сезон..я разочаровался в гончаренкЕ..после его последних побегов..

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 6 июня 2016, 20:52

      потренирует уфу...а если чтото не так пойдет..бросит уфу и сбежит в цска к слуцкому

      -2
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