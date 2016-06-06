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    Бубнов: «В основном составе сборной России Денисова должен заменить Глушаков»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о травме полузащитника сборной России Игоря Денисова, получившего повреждение в товарищеском матче с Сербией (1:1).

    «Головной боли добавило повреждение Игоря Денисова. Если наш ведущий опорник повредил заднюю поверхность бедра, во Франции он не сыграет. По позиции его должен заменить Денис Глушаков, так как Роман Нойштедтер пока не притерт к команде, а пожарная функция Романа Шишкина в «Локомотиве» и сборной – совершенно разные истории.

    Экстренно приглашать Дмитрия Тарасова? Неизвестно, в какой он сейчас форме с учетом пропущенных сборов. Потеря Денисова почти исключает вероятность модели с двумя опорными полузащитниками, впрочем, Слуцкий ее и не наигрывал», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    06.06.2016 12:08
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