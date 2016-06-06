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    Мутко: «У Слуцкого сейчас сложнейшая задача – найти замену Денисову»

    Министр спорта РФ Виталий Мутко выразил свое разочарование тем, что полузащитник сборной России Игорь Денисов пропустит Евро-2016. Напомним, что 32-летний хавбек получил травму задней поверхности бедра в товарищеском матче с командой Сербии (1:1).

    «Слов нет, это неожиданно и обидно. Он так стремился сыграть на Евро. Сам хотел, готовился, несмотря на сложный сезон, что у него был. Конечно, это ослабит команду в средней линии. Дзагоев и он, два основных игрока! Средняя линия в футболе определяет все.

    У Слуцкого сейчас сложнейшая задача – найти замену. Люди в отпуске, и не в таком состоянии, как сборная. Но замену придется искать внутри команды. Этот вопрос сейчас решается, варианты есть», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    06.06.2016 11:54
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1168

      Argon 6 июня 2016, 14:32

      И так половину матча с Сербами обсуждали травму Дзагоева

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1168

      Argon 6 июня 2016, 14:31

      Травмы Дзагоева и Денисова на руку нашей сборной. Будет потом отмазка провалу

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 6 июня 2016, 14:14

      отстой. Денисов отстой.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +50

      Красный Ливерпуль 6 июня 2016, 13:17

      Могилевца, парень отличный сезон провел

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 6 июня 2016, 13:14

      Да, проблема, за неделю никого не успеешь натурализовать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 6 июня 2016, 13:00

      мудко так сказал, будто денисов вообще незаменимый! А незаменимых ФНЛщиков не бывает

      2
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      Рейтинг: +43

      A7XKOLYAN93 > diadushka 6 июня 2016, 13:06

      верно подмечано

      0
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 6 июня 2016, 12:35

      С отпуска даже наоборот,приедет в тонусе и без всяких там нагрузок (он их на пляже и на вечеринках уже успел получить) сыграет лучше остальных,если он настоящий профессионал-футболист!

      0
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      Рейтинг: +483

      headdevil 6 июня 2016, 12:34

      Денисов дно. Его легко заменить. Глушаков тоже дно. Поэтому надо было брать хотя бы одного из пары Газинский-Тарасов.

      3
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 6 июня 2016, 12:19

      Замена - это значит просто другой человек, который займет место Денисова в составе. Но такого не будет,т.к форму уже никто не успеет набрать. Так что именно заменить Денисова невозможно. А вот перекроить схему и что-то придумать Слуцкому придется.

      0
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > Pro100Kid 6 июня 2016, 13:11

      Прочитал новость: РФС разговаривал с Аршавиным! Якобы у него сейчас преимущество, так как находится в тонусе и в отличной форме...

      0
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 6 июня 2016, 12:17

      Да ладно! Глушаков вполне приемлемая замена в этой так называемой команде.

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