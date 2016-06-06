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    Кисляк и Шитов продолжат карьеру в Турции

    Полузащитник «Рубина» Сергей Кисляк и защитник «Мордовии» Игорь Шитов сменят клубную прописку в это межсезонье. Сообщается, что в услугах белорусских футболистов заинтересован «Газиантепспор», где уже выступает их соотечественник Антон Путило.

    Стоит отметить, что оба футболисты перейдут в турецкий клуб на правах свободного агента, так как срок их контрактов с предыдущими командами истек. Кисляк ранее играл в «Рубине», а Шитов – в «Мордовии».

    Источник: Pressball

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    06.06.2016 11:04
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 4 июля 2016, 13:24

      В неменее добрый путь и Шитову.Пусть теперь туркам головняк с жёлтыми карточками переедет.

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    • ...
      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 6 июня 2016, 14:08

      ...в добрый путь--Кисляк!!!

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