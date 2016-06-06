Кисляк и Шитов продолжат карьеру в Турции

Полузащитник «Рубина» Сергей Кисляк и защитник «Мордовии» Игорь Шитов сменят клубную прописку в это межсезонье. Сообщается, что в услугах белорусских футболистов заинтересован «Газиантепспор», где уже выступает их соотечественник Антон Путило.

Стоит отметить, что оба футболисты перейдут в турецкий клуб на правах свободного агента, так как срок их контрактов с предыдущими командами истек. Кисляк ранее играл в «Рубине», а Шитов – в «Мордовии».