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    Слуцкий: «Трудности лишь сплотят сборную России, будем играть с еще большим энтузиазмом»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий высказал мнение по поводу травмы полузащитника национальной команды Игоря Денисова, которую он получил в товарищеском матче против Сербии (1:1). Ранее стало известно, что хавбек московского «Динамо» пропустит Евро-2016.

    «Получается, что основная центральная тройка Денисов, Дзагоев и Широков, которая у нас играла отборочный этап, по разным причинам не играет сейчас. Денисов и Дзагоев получили травмы. У Широкова не было достаточной игровой практики, поэтому он больше на заменах. Это требует быстрых перестановок.

    Мы только стали перестраиваться без Дзагоева, а сейчас уже нам нужно перестраиваться без Денисова. Но хочу заверить всех болельщиков и любителей футбола, что трудности будут только сплачивать нашу команду. Мы с еще большим энтузиазмом будем играть и отдавать все силы на поле», – сказал Слуцкий.

    Источник: «Матч ТВ»

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    06.06.2016 08:54
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 6 июня 2016, 15:56

      Судя по речи, он член КПСС

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 6 июня 2016, 11:45

      да уж, центр выкосило. До сербов еще говорил, что в центре хоть без Дзагоева хоть какой то выбор есть в отличии от левого защитника и на тебе.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      RustB 6 июня 2016, 11:24

      Аршавина в сборную, он сейчас неплохо играет

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > RustB 6 июня 2016, 14:59

      Слуцкий ничтожество, боится игроков с именем. Аршавин и Кержаков в отличной форме. А в сборной полно шлака.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 6 июня 2016, 11:23

      аршавин поможет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +226

      LokoBars 6 июня 2016, 11:08

      Денисова здоровья! Слуцкому и сборной успеха на Евро!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -90

      Raider26 6 июня 2016, 11:07

      да уж куда ж ещё ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +43

      Ховрино 446 6 июня 2016, 10:59

      только одно беспокоит... то что только Слуцкий хочет чего то выиграть, а вот игроки как то не очень жаждут...

      -2
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      Рейтинг: +112

      Hren 6 июня 2016, 10:53

      C таким энтузиазмом дома надо сидеть. Уступите место достойным

      -1
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      Рейтинг: +35

      Treiner 6 июня 2016, 10:50

      Энтузазизм игроков и сейчас "зашкаливает"! Страшно представить, что будет, если он станет ещё больше )))))

      0
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      Рейтинг: +148

      lex_ex 6 июня 2016, 10:49

      Надеюсь будит хорошо

      0
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