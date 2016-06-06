Кирьяков: «Хочется верить, что в матче против англичан сборная России выйдет с другим настроением»

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков оценил состояние игроков национальной команды в преддверии чемпионата Европы.

– К сожалению, вопросов больше, чем ответов. Пока ребята явно не в оптимальном физическом состоянии. Это видно по их лицам. Тяжело дышат, движение далеко от идеала. Не отошли от нагрузок, которые были на сборе. Хочется верить, что за неделю успеют восстановиться и на матч против Англии выйдут с совсем другим настроением.

– Что особенно тревожит?

– Я ждал более убедительной игры в атаке и полузащите. Второй матч подряд бросается в глаза, что Шатову в центре неуютно. Теряется позиционно, по привычке чаще смещается на фланг. Из-за этого вблизи штрафной лишаемся футболиста, способного отдать острый пас. Не хватало слаженности в действиях атакующего треугольника. Иногда Смолов, Кокорин и Дзюба находились в одной точке!