Официально: Петреску возглавит «Кубань»

«Кубань» подтвердила, что ведет переговоры с румынским специалистом Даном Петрекску. В данный момент идет согласование условий личного контракта.

Напомним, ранее Петреску разорвал контракт с китайским «Цзяньсу Сунин». До переезда в Китай специалист тренировал румынский «Тыргу-Муреш», катарский «Аль-Араби» и московское «Динамо». С 2010 по 2012 год работал в «Кубани», которую в первом же сезоне вывел в Премьер-лигу.

Игроки «Кубани», которая следующий сезон проведет в ФНЛ, выйдут из отпуска 10 июня.