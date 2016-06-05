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    Официально: Петреску возглавит «Кубань»

    «Кубань» подтвердила, что ведет переговоры с румынским специалистом Даном Петрекску. В данный момент идет согласование условий личного контракта.

    Напомним, ранее Петреску разорвал контракт с китайским «Цзяньсу Сунин». До переезда в Китай специалист тренировал румынский «Тыргу-Муреш», катарский «Аль-Араби» и московское «Динамо». С 2010 по 2012 год работал в «Кубани», которую в первом же сезоне вывел в Премьер-лигу.

    Игроки «Кубани», которая следующий сезон проведет в ФНЛ, выйдут из отпуска 10 июня.

    Источник: ФК «Кубань»

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    05.06.2016 22:33
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +345

      zadira56 6 июня 2016, 06:57

      Начинаем отсчет тренеров в команде за сезон

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +399

      guron88 6 июня 2016, 00:54

      На манеже - те же...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 6 июня 2016, 00:33

      Ему сказали что команда в 1 лиге ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      kabuzyaka 5 июня 2016, 23:20

      опомнились

      1
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