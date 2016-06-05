Товарищеский матч. Бельгия обыграла Норвегию

Че ваще некому на бомбардире сидеть бл*ть, смотреть матч тв, например, и цитировать комментаторов? Сложно текстовую трансляцию проводить? Хотя бы составы, кто играл, кто на замену выходил. На*ер тогда было соккер разваливать?
Сборная Бельгии в товарищеском матче обыграла сборную Норвегии со счетом 3:2. В составе бельгийцев в этом матче отличились Ромелу Лукаку, Эден Азар и Лоран Симан.
Товарищеский матч
Бельгия – Норвегия – 3:2 (1:1)
Голы: 1:0 – Лукаку, 3; 1:1 – Кинг, 21; 1:2 – Бериша, 48; 2:2 – Азар, 70; 3:2 – Симан, 73.