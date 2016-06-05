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    Товарищеский матч. Бельгия обыграла Норвегию

    Сборная Бельгии в товарищеском матче обыграла сборную Норвегии со счетом 3:2. В составе бельгийцев в этом матче отличились Ромелу Лукаку, Эден Азар и Лоран Симан.

    Товарищеский матч

    Бельгия – Норвегия – 3:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Лукаку, 3; 1:1 – Кинг, 21; 1:2 – Бериша, 48; 2:2 – Азар, 70; 3:2 – Симан, 73.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.06.2016 20:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 5 июня 2016, 22:20

      Че ваще некому на бомбардире сидеть бл*ть, смотреть матч тв, например, и цитировать комментаторов? Сложно текстовую трансляцию проводить? Хотя бы составы, кто играл, кто на замену выходил. На*ер тогда было соккер разваливать?

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