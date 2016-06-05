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    Игроки сборной Франции отужинают с президентом

    Футболисты сборной Франции отужинают вместе с президентом страны Франсуа Олландом накануне старта чемпионата Европы. Сообщается, что глава государства прибудет на базу команды Клерфонтен, чтобы провести вечер с игроками и дать им напутственное слово перед Евро-2016.

    «Игроки нашей сборной должны не только показать свой лучший футбол, но и как можно лучше представить страну. Они должны полностью сфокусироваться на турнире. Нельзя, чтобы им мешали какие-то сторонние обстоятельства», – заявил Олланд.

    Источник: УЕФА

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    05.06.2016 20:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 июня 2016, 08:36

      После встречи французских футболистов с президентом Франции их легко
      обыграет Румыния.

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