Петреску: «С «Кубанью» я не контактировал, но хотел бы вернуться в Россию»

Румынский тренер Дан Петреску опроверг информацию, согласно которой он в ближайшее время возглавит «Кубань». При этом специалист не исключил возможности возвращения в Россию.

«Сейчас я в Китае. Мы договорились с «Цзянсу Сунин» о расторжении контракта, и на данный момент я без клуба. Через два дня возвращаюсь в Румынию к своей семье. Возможно, Пырнэу и общался с «Кубанью», но не я. На данный момент лично я ни с кем не контактировал. Готов ли поработать с командой из первого российского дивизиона? Не хотел бы говорить об этом, пока что-то не случится. Но, конечно, я бы хотел вернуться в Россию», – сказал Петреску.