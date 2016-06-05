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    Петреску: «С «Кубанью» я не контактировал, но хотел бы вернуться в Россию»

    Румынский тренер Дан Петреску опроверг информацию, согласно которой он в ближайшее время возглавит «Кубань». При этом специалист не исключил возможности возвращения в Россию.

    «Сейчас я в Китае. Мы договорились с «Цзянсу Сунин» о расторжении контракта, и на данный момент я без клуба. Через два дня возвращаюсь в Румынию к своей семье. Возможно, Пырнэу и общался с «Кубанью», но не я. На данный момент лично я ни с кем не контактировал. Готов ли поработать с командой из первого российского дивизиона? Не хотел бы говорить об этом, пока что-то не случится. Но, конечно, я бы хотел вернуться в Россию», – сказал Петреску.

    Источник: «Матч ТВ»

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    05.06.2016 15:47
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