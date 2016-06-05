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    Руни: «Игра с Россией очень важна»

    Нападающий сборной Англии Уэйн Руни с нетерпением ждет первого матча группового этапа Евро-2016, в котором его команда сыграет с командой России. Встреча состоится 11 июня.

    «Первая игра очень важна и очень важно начать крупный турнир с победы. Никто не хочет уступать, но если нам все же удастся одержать победу, то это будет огромным плюсом. Игра с Россией очень важна и мы должны хорошо подготовиться к этой встрече. Парни уже не могут сдерживаться и хотят сыграть первый матч как можно скорее», — сказал форвард

    Источник: Skysports

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    05.06.2016 10:01
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +16

      СаняЧелси 5 июня 2016, 22:21

      Без шансов для России !

      0
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      Рейтинг: +115

      rm4612 5 июня 2016, 21:02

      Вот оно чё, Михалыч.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Wishmaster 7 5 июня 2016, 14:12

      2-0 или 3-1 точка

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6302

      Добрый Бобер 5 июня 2016, 13:58

      Надеюсь у нас найдётся второй Павлюченко.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +109

      _CSKA_Forever 5 июня 2016, 11:59

      Не заплачьте потом)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 5 июня 2016, 11:28

      Россия два очка возьмет как максимум...

      0
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > ruverzema29rus 5 июня 2016, 12:00

      а как ты считаешь? два очка никак не получается. это не хоккей, чтобы за победу по пенальти 2 очка начисляли.

      0
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus > liverbor82 5 июня 2016, 16:10

      Разгром от Англии - Кейн "дубль". Нулевая ничья с Бэйлом. И может ответим на гол Гамшика - 1:1...

      0
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      Рейтинг: +1049

      mig28 5 июня 2016, 10:53

      Давно такого настроя со стороны англичан не видел.. видно очень кубок хотят взять.

      1
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 5 июня 2016, 10:44

      Бздит свинорылый, Россия вперед!

      -3
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      Рейтинг: +75

      RedWhiteFanS 5 июня 2016, 10:26

      Если они себя против России так настраивают, то даже не сомневаюсь. Причем 2-м составом.

      1
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